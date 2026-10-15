Gala Caldirola reveló mensaje que le envió Mauricio Pinilla: Aclaró supuesto gasto en un bar

El ex futbolista le escribió a la modelo española tras ser hospitalizado, negando de manera tajante que haya gastado millones de pesos en un bar.

Gala Caldirola dio a conocer este miércoles el mensaje que le envió Mauricio Pinilla, quien en las últimas generó preocupación al ser hospitalizado por una crisis de pánico.

La modelo española reveló que el ex futbolista le escribió al estar viendo Plan Perfecto, buscando aclarar una importante situación.

En concreto, el otrora delantero descartó que se haya gastado cerca de $6 millones en un bar, aspecto que se rumoreó en algunos programas.





“Me acaba de mandar un mensaje. Lo único que quiere aclarar es que es absolutamente falso, que no se gastó esos $6 millones de fiesta o hue…”, comentó la panelista.

La influencer remarcó que su ex pareja “hace muchos años que arrastra el tema de las crisis de pánico. Eso yo lo puedo corroborar porque lo viví cuando estaba con él”.

“Por lo que él me cuenta, llegó en un estado de ansiedad muy alto. Le hicieron las pruebas y descartaron el infarto, pero quiere aclarar que fue crisis de pánico y que no gastó esa cantidad de plata”, agregó.

Mauricio Pinilla saludó a Gala Caldirola por su cumpleaños

Tras esta situación, Pinilla le dedicó este jueves 15 de octubre un emotivo mensaje a Gala Caldirola por su cumpleaños.

“Disfruta tu día, flaquita bella. Por 100 más de estos días. Te quiero”, escribió Pinigol a su ex pareja que está celebrando 34 primaveras.

El ex seleccionado nacional publicó una historia que incluyó una foto de ambos.