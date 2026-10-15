Estudiantes vs Flamengo: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Libertadores

Estudiantes de La Plata y Flamengo de Erick Pulgar inician su esperada llave de semifinales de la Copa Libertadores, chocando este jueves en Argentina.

Estudiantes de La Plata recibe este jueves a Flamengo en un atractivo partido, abriendo la llave de semifinales de la Copa Libertadores.

El Pincha, verdugo de Universidad Católica, busca hacer sentir su localía frente al Mengao de Erick Pulgar que busca dar un nuevo paso hacia su quinto título.

Ambos equipos se vieron la cara en este mismo torneo en fase de grupos, duelos que terminaron con un empate 1-1 y victoria 1-0 para los brasileños.





Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Estudiantes ante Flamengo, válido por la ida de semifinales de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

Adicionalmente, por el canal de YouTube de Chilevisión y la App MiCHV puedes ver completamente gratis este crucial cotejo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Estudiantes vs Flamengo GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Estudiantes vs Flamengo?

El compromiso de los argentinos contra el elenco carioca inicia a las 21:30 horas de Chile de este jueves 15 de octubre, disputándose en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata.