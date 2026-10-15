Golpe a Estudiantes: Conmebol rechaza inscripción y refuerzo clave no estará ante Flamengo

Pese a ser anunciado como estrella, Marcos Rojo no estará en la serie ante el Mengao por las semifinales de la Copa Libertadores.

Un duro golpe recibió Estudiantes de La Plata de cara a la semifinal de la Copa Libertadores con Flamengo. Pese a sus intentos, la Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo.

El experimentado defensor fue anunciado como refuerzo la semana pasada, pero el organismo que rige el sudamericano no aprobó que pueda estar en la llave que inicia este jueves.

De acuerdo a lo comunicado por el Pincha, “el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por Conmebol”.

La escuadra argentina apuntó que “en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos”.

En ese escenario, afirmaron que “en este caso Conmebol debió haber aplicado idéntico criterio”.





La última cara de Estudiantes con Marcos Rojo

Pese a la tajante decisión del ente rector del fútbol sudamericano, Estudiantes insistió en que está haciendo un “reclamo justo” y se jugará una última carta con Rojo.

“El cub recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto”.

La apuesta del Pincha es el que el ex seleccionado argentino pueda estar en compromiso de vuelta fijado para el martes 22 de octubre.