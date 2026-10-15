Colo Colo vs Corinthians: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Libertadores Femenina

Colo Colo se mide a Corinthians en su estreno por la Copa Libertadores Femenina, partido que se juega en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Colo Colo arranca su camino en la Copa Libertadores Femenina, debutando este jueves en la fase de grupos ante Corinthians.

Por la fecha 1° de la zona A, Las Albas tienen un complejo estreno frente a las vigentes campeonas que apuestan a conseguir una nueva corona.

Pese a esto, las dirigidas por Tatiele Silveira no se intimidan y sueñan con dar el batacazo que les permita llegar con más tranquilidad a los próximos encuentros.





Colo Colo vs Corinthians: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Colo Colo ante Corinthians será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

Además, en la App MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión puedes ver totalmente gratis este tremendo encuentro.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs Corinthians

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver el debut del Cacique, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo ante Corinthians?

El compromiso del Cacique contra las brasileñas inicia a las 17:00 horas de Chile de este jueves 15 de octubre, disputándose en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.