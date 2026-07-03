Argentina sigue avanzando en el Mundial: Este es el rival que enfrentará en octavos de final

Tras pasar los dieciseisavos de final en un sufrido encuentro, La Albiceleste se prepara para medirse a otra selección africana en la cita planetaria.

Argentina continúa con la buena racha y venció con lo justo a Cabo Verde en los dieciseisavos de final con un 3-2. Ahora, y tras un reñido partido, deberá enfrentarse a un nuevo rival para seguir avanzando en el Mundial.

En esta siguiente fase, La Albiceleste buscará seguir defendiendo el título del máximo torneo contra Egipto, el cual se disputará el martes 7 de julio.

Los Faraones llegaron a esta instancia tras superar por penales a Australia 4-2, cotejo que terminó 1-1 en el tiempo regular.





Anteriormente, el conjunto de África finalizó segundo en su grupo, donde empataron 1-1 ante Bélgica y vencieron 3-1 a Nueva Zelanda, siendo su primera victoria de su historia en la cita planetaria.

El equipo de Lionel Messi tendrá su próximo encuentro contra la selección egipcia en Atlanta, en el estadio Mercedes-Benz Stadium.