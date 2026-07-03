Argentina vs Cabo Verde | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

En un partido inolvidable, Argentina tuvo que exigirse al máximo para superar a un valiente Cabo Verde e instalarse en octavos de final del Mundial.

Argentina pasó un susto terrible, pasó sobrevivió y venció 3-2 a Cabo Verde para meterse en los octavos de final del Mundial.

La Albiceleste tuvo que remar bastante para vulnerar a un rival que lo exigió al máximo, llevándolo al alargue en el que se impuso con un autogol.

De esta manera, el actual campeón se instaló en la ronda de los 16 mejores en la que enfrentará a Egipto el próximo martes 7 de julio.