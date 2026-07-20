Alcanzó a otro gigante: El récord que igualó Argentina con su derrota ante España en el Mundial

La Albiceleste sufrió su cuarta derrota en una definición de una cita planetaria, igualando a Alemania en un singular registro.

Una amarga jornda tuvo Argentina este domingo tras caer 1-0 ante España en la final del Mundial, lo que puso fin al sueño de conseguir la cuarta estrella.

El gol de Ferrán Torres en el alargue sentenció las chances de La Albiceleste, quienes fueron superados de principio a fin por La Furia Roja.

La derrota no solamente dejó a los europeos en lo más alto del fútbol, sino que le derivó en que la escuadra trasandina alcanzara un llamativo récord de subcampeonatos.





Argentina alcanza a Alemania con el récord de derrotas en finales

En concreto, Argentina igualó a Alemania como la selección que más derrotas ha tenido en finales de cita planetaria.

La Celeste y Blanca perdió en las definiciones de 1930, 1990, 2014 y 2026, liderando este registro junto a la escuadra germana que cayó en 1966, 1982, 1986 y 2002.

Por si fuera poco, España le impidió a Argentina obtener su cuarta corona y quedar a solamente un paso de Brasil como el máximo ganador en la historia del torneo con 5.

El siguiente certamen se desarrollará en 2030 y tendrá por primera por primera vez seis sedes, con Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos como los anfitriones.

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