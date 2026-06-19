Paraguay vs Turquía: Sigue aquí el minuto a minuto del partido por el Mundial

Paraguay busca dejar atrás el mal arranque en el Mundial y vencer a Turquía por el Grupo D, partido que se juega este viernes en San Francisco.

Paraguay vuelve a salir a escena en el Mundial 2026, disputando este viernes un partido trascendental ante Turquía por la fecha 2° del Grupo D.

Luego de la contundente derrota con Estados Unidos, la escuadra guaraní no puede fallar frente al elenco comandado por Arda Güler (Real Madrid) que viene de caer contra Australia.

De cara a este encuentro, el entrenador Gustavo Alfaro apuesta por algunos cambios para quedarse con los tres puntos y seguir soñando con la clasificación a la siguiente ronda.





Hora del partido entre Paraguay y Turquía

El choque de Paraguay ante Turquía comienza a las 23:00 horas de Chile de este viernes 19 de junio.

La sede para este compromiso es el Estadio Bahía de San Francisco, mientras que el árbitro designado fue el salvadoreño Iván Barton.

Paraguay vs Turquía por el Mundial: Sigue aquí el partido

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