Tenía un nuevo interesado: La razón que le impide a Ricardo Gareca volver a dirigir

Pese a estar alejado de las bancas desde hace casi un año y a los malos resultados con la Roja, el entrenador sigue siendo buscado por clubes extranjeros.

Ricardo Gareca una vez más es vinculado con un club tras dejar la Selección Chilena. El Tigre apareció en la órbita de Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina.

Pese a que lleva casi un año alejado de las bancas, el Flaco sigue siendo un entrenador cotizado y esta vez fue el Lobo el que habría iniciado gestiones para conocer sus condiciones.

Sin embargo, el sueño de contar con el experimentado estratega parece haberse esfumado rápidamente por un particular motivo.





El compromiso por el que Ricardo Gareca no puede asumir en un club

De acuerdo a lo informado DSports Radio, Gareca no puede volver a dirigir en el corto plazo por compromisos laborales que tiene en Perú.

Todo apuntaría al podcast “La Sustancia” en el que participa activamente, el que es transmitido vía YouTube y que ha mostrado otra faceta del adiestrador de 68 años.

A raíz de esto, el Tigre está imposibilidades de unirse a cualquier institución al menos hasta el término del Mundial 2026, el que finaliza a mediados de julio.

Con el ex DT de La Roja descartado, Gimnasia continúa en la búsqueda de un entrenador que tomer el cargo luego de la salida de Fernando Zaniratto.