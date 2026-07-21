El capitán de La Albiceleste optó por ir directamente a su ciudad natal luego de la caída de Argentina ante España, donde se tomará unos días de descanso.

En medio de una ola de rumores sobre su futuro, Lionel Messi llegó este martes a Rosario luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial a manos de España.

La Pulga tomó una llamativa decisión de no volver junto al plantel y staff de La Albiceleste a Buenos Aires este lunes, donde fueron recibidos por una multitud.

El avión que trasladó al delantero y a sus cercanos aterrizó pasada las 6:00 horas local, siendo escoltado por un importante operativo de seguridad.





Hinchas esperaron a Messi en el aeropuerto y cercanías de su casa

De acuerdo con lo informado por medios locales, varios fanáticos esperaron al capitán trasandino en el aeropuerto y en las cercanías de su casa a pesar de las bajas temperaturas.

Entre ellos hay una importante cantidad de niños, quienes esperan un saludo o una foto con el atacante del Inter Miami.

Messi se tomará unos días de descanso antes de retornar a su club para afrontar el segundo semestre, mismo situación que corre para Rodrigo de Paul.

El referente de la selección Celeste y Blanca tuvo un gran Mundial al haber marcado 8 goles, lo que lo dejó segundo en la tabla de máximos artilleros solamente detrás de Kylian Mbappé.