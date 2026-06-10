Calendario de partidos en MiCHV: Todos los duelos de fase de grupos que puedes ver GRATIS en Chile
La cita más importante del balompié mundial está a solo horas de comenzar y Chilevisión, a través de su aplicación MiCHV, transmitirá los partidos más emocionantes. Descubre qué encuentros estarán disponibles acá.
Chilevisión es el canal oficial del Mundial 2026 y será el encargado de transmitir los partidos más importantes de la cita mundialera tanto en la señal oficial como por la aplicación MiCHV.
El evento más relevante del balompié tendrá un total de 72 partidos solo en la fase grupal de la competencia, de los cuales 34 serán emitidos por la casa televisiva para todo el público nacional y totalmente gratis.
Asimismo, para mayor comodidad y portabilidad de los televidentes, los encuentros también se podrán disfrutar de forma íntegra en la aplicación MiCHV.
Partidos que transmitirá MiCHV en la fase de grupos del Mundial 2026
Con el mundial a la vuelta de la esquina, los fanáticos del deporte más popular del orbe ya están preparados para iniciar la travesía que comenzará este jueves 11 de junio y que concluirá el 19 de julio.
A continuación, revisa todos los encuentros de la fase de grupos que se podrán ver por la aplicación de MiCHV, además de su horario y la fecha para que no te pierdas ningún detalle.
Partidos del Mundial 2026 que puedes ver en MiCHV
|Fecha
|Hora
|Partido
|Ciudad
|Grupo
|Jueves 11 junio
|15:00
|México vs Sudáfrica
|Ciudad de México
|A
|Viernes 12 junio
|15:00
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina
|Toronto
|B
|Viernes 12 junio
|21:00
|EEUU vs Paraguay
|Los Angeles
|D
|Sábado 13 junio
|15:00
|Qatar vs Suiza
|San Francisco
|B
|Sábado 13 junio
|18:00
|Brasil vs Marruecos
|New Jersey
|C
|Domingo 14 junio
|16:00
|Países Bajos vs Japón
|Dallas
|F
|Domingo 14 junio
|19:00
|Costa de Marfil vs Ecuador
|Filadelfia
|E
|Lunes 15 junio
|15:00
|Bélgica vs Egipto
|Seattle
|G
|Lunes 15 junio
|18:00
|Arabia Saudita vs Uruguay
|Miami
|H
|Martes 16 junio
|15:00
|Francia vs Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 16 junio
|21:00
|Argentina vs Argelia
|Kansas
|J
|Miércoles 17 junio
|16:00
|Inglaterra vs Croacia
|Dallas
|L
|Miércoles 17 junio
|22:00
|Uzbekistán vs Colombia
|Ciudad de México
|K
|Jueves 18 junio
|15:00
|Suiza vs Bosnia y Herzegovina
|Los Angeles
|B
|Jueves 18 junio
|18:00
|Canadá vs Qatar
|Vancouver
|B
|Viernes 19 junio
|15:00
|EEUU vs Australia
|Seattle
|D
|Viernes 19 junio
|18:00
|Escocia vs Marruecos
|Boston
|C
|Sábado 20 junio
|00:00
|Túnez vs Japón
|Monterrey
|F
|Sábado 20 junio
|16:00
|Alemania vs Costa de Marfil
|Toronto
|E
|Domingo 21 junio
|12:00
|España vs Arabia Saudita
|Atlanta
|H
|Domingo 21 junio
|15:00
|Bélgica vs Irán
|Los Angeles
|G
|Lunes 22 junio
|13:00
|Argentina vs Austria
|Dallas
|J
|Lunes 22 junio
|20:00
|Noruega vs Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 23 junio
|13:00
|Portugal vs Uzbekistán
|Houston
|K
|Martes 23 junio
|16:00
|Inglaterra vs Ghana
|Boston
|L
|Martes 23 junio
|19:00
|Panamá vs Croacia
|Toronto
|L
|Miércoles 24 junio
|18:00
|Escocia vs Brasil
|Miami
|C
|Miércoles 24 junio
|21:00
|México vs Chequia
|Ciudad de México
|A
|Jueves 25 junio
|16:00
|Ecuador vs Alemania
|New Jersey
|E
|Jueves 25 junio
|19:00
|Túnez vs Países Bajos
|Kansas
|F
|Jueves 25 junio
|22:00
|Paraguay vs Australia
|San Francisco
|D
|Viernes 26 junio
|15:00
|Noruega vs Francia
|Boston
|I
|Viernes 26 junio
|20:00
|Uruguay vs España
|Guadalajara
|H
|Sábado 27 junio
|19:30
|Colombia vs Portugal
|Miami
|K
Cómo descargar MiCHV
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes seguir el proceso habitual de descarga de una app.
- En el caso de que sea un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en “Obtener” y luego en “Instalar“.
- Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en “Instalar”.
Además, recuerda que la app está disponible para usuarios de Smart TV y se podrá instalar la aplicación en televisores compatibles.
Asimismo, la nueva versión de MiCHV también incorporó su versión web, a la que puedes acceder a todo el contenido de Chilevisión y disfrutar de las señales en vivo.