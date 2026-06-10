Calendario de partidos en MiCHV: Todos los duelos de fase de grupos que puedes ver GRATIS en Chile

La cita más importante del balompié mundial está a solo horas de comenzar y Chilevisión, a través de su aplicación MiCHV, transmitirá los partidos más emocionantes. Descubre qué encuentros estarán disponibles acá.

Chilevisión es el canal oficial del Mundial 2026 y será el encargado de transmitir los partidos más importantes de la cita mundialera tanto en la señal oficial como por la aplicación MiCHV.

El evento más relevante del balompié tendrá un total de 72 partidos solo en la fase grupal de la competencia, de los cuales 34 serán emitidos por la casa televisiva para todo el público nacional y totalmente gratis.

Asimismo, para mayor comodidad y portabilidad de los televidentes, los encuentros también se podrán disfrutar de forma íntegra en la aplicación MiCHV.





Partidos que transmitirá MiCHV en la fase de grupos del Mundial 2026

Con el mundial a la vuelta de la esquina, los fanáticos del deporte más popular del orbe ya están preparados para iniciar la travesía que comenzará este jueves 11 de junio y que concluirá el 19 de julio.

A continuación, revisa todos los encuentros de la fase de grupos que se podrán ver por la aplicación de MiCHV, además de su horario y la fecha para que no te pierdas ningún detalle.

Partidos del Mundial 2026 que puedes ver en MiCHV

Fecha Hora Partido Ciudad Grupo Jueves 11 junio 15:00 México vs Sudáfrica Ciudad de México A Viernes 12 junio 15:00 Canadá vs Bosnia y Herzegovina Toronto B Viernes 12 junio 21:00 EEUU vs Paraguay Los Angeles D Sábado 13 junio 15:00 Qatar vs Suiza San Francisco B Sábado 13 junio 18:00 Brasil vs Marruecos New Jersey C Domingo 14 junio 16:00 Países Bajos vs Japón Dallas F Domingo 14 junio 19:00 Costa de Marfil vs Ecuador Filadelfia E Lunes 15 junio 15:00 Bélgica vs Egipto Seattle G Lunes 15 junio 18:00 Arabia Saudita vs Uruguay Miami H Martes 16 junio 15:00 Francia vs Senegal New Jersey I Martes 16 junio 21:00 Argentina vs Argelia Kansas J Miércoles 17 junio 16:00 Inglaterra vs Croacia Dallas L Miércoles 17 junio 22:00 Uzbekistán vs Colombia Ciudad de México K Jueves 18 junio 15:00 Suiza vs Bosnia y Herzegovina Los Angeles B Jueves 18 junio 18:00 Canadá vs Qatar Vancouver B Viernes 19 junio 15:00 EEUU vs Australia Seattle D Viernes 19 junio 18:00 Escocia vs Marruecos Boston C Sábado 20 junio 00:00 Túnez vs Japón Monterrey F Sábado 20 junio 16:00 Alemania vs Costa de Marfil Toronto E Domingo 21 junio 12:00 España vs Arabia Saudita Atlanta H Domingo 21 junio 15:00 Bélgica vs Irán Los Angeles G Lunes 22 junio 13:00 Argentina vs Austria Dallas J Lunes 22 junio 20:00 Noruega vs Senegal New Jersey I Martes 23 junio 13:00 Portugal vs Uzbekistán Houston K Martes 23 junio 16:00 Inglaterra vs Ghana Boston L Martes 23 junio 19:00 Panamá vs Croacia Toronto L Miércoles 24 junio 18:00 Escocia vs Brasil Miami C Miércoles 24 junio 21:00 México vs Chequia Ciudad de México A Jueves 25 junio 16:00 Ecuador vs Alemania New Jersey E Jueves 25 junio 19:00 Túnez vs Países Bajos Kansas F Jueves 25 junio 22:00 Paraguay vs Australia San Francisco D Viernes 26 junio 15:00 Noruega vs Francia Boston I Viernes 26 junio 20:00 Uruguay vs España Guadalajara H Sábado 27 junio 19:30 Colombia vs Portugal Miami K