Celebra el Soccer: Estados Unidos liquida a un débil Paraguay en un arranque soñado del Mundial

La Albirroja tuvo un decepcionante estreno en la cita planetaria, siendo superado en todos los aspectos del juego por el anfitrión que se lució en Los Ángeles.

Estados Unidos pegó fuerte en el inicio del Mundial y expuso a un débil Paraguay, imponiéndose este viernes por un contundente 4-1 en el comienzo del Grupo D.

Los norteamericanos estuvieron sencillamente intratables, mostrando una enorme superioridad en todos los aspectos del partido disputado frente a una multitud en Los Ángeles.

La jornada no pudo arrancar peor para La Albirroja, con Damián Bobadilla marcando un autogol a los 7 minutos de primer tiempo y desatando la locura del público.

El tanto desató al cuadro de las Barras y las Estrellas, especialmente a Christian Pulisic y Sergiño Dest que se dieron un festín por los costados.





Los goles de la tranquilidad para el anfitrión de la cita planetaria llegaron por medio de Folarin Balogun, delantero que brilló con un doblete a los 31′ y a los 45′.

El descuento para el conjunto guaraní llegó a los 73 con el ingresado Mauricio, mientras que Gio Reyna cerró la goleada a los 97′ con un fantástico remate de borde externo.

El resultado marca un debut totalmente decepcionante de los dirigidos por Gustavo Álfaro, quienes no cumplieron con los más de 4 mil hinchas que viajaron para ver su regreso a una cita planetaria.

¿Cuándo vuelven a jugar Estados Unidos y Paraguay por el Mundial?

El próximo partido de Estados Unidos en el Mundial será el viernes 19 de junio, día en que chocará contra Australia a partir de las 15:00 horas.

Por su parte, Paraguay se medirá a Turquía desde las 23:00 horas en la misma jornada.