Camila Sepúlveda festejó su matrimonio con Jordhy Thompson: “Para toda la vida amorcito”

La pareja se casó por el civil a fines de mayo, ceremonia en la que fueron acompañados por varios familiares y seres queridos.

Aprovechando el término de la temporada, Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia.

De acuerdo a lo publicado por la joven en sus redes sociales, la boda por el civil se realizó el pasado miércoles 27 de mayo en nuestro país.

El futbolista, que actualmente milita en el FC Orenburg de Rusia, y su pareja fueron acompañados por su hijo y por otros seres queridos.





El mensaje de Camila Sepúlveda tras casarse con Jordhy Thompson

Tras subir nueve fotos a su cuenta de Instagram, Sepúlveda escribió: “Te amo para toda la vida amorcito mío, tenemos una familia hermosa”.

El mensaje generó una de reacciones de los usuarios que recordaron el antecedente judicial en la relación, con el propio jugador chileno respondiendo a un sujeto por las críticas.

Thompson fue acusado de cometer violencia intrafamiliar en 2023, llegando a ser imputado y a solicitar un permiso especial para poder emigrar a Rusia meses después.

Pese a esto, todo se retomó y el delantero le pidió matrimonio hace algunas semanas frente a la Catedral de San Basilio en Moscú.

Mira el mensaje acá