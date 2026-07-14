Hijo de Diego Maradona arremete contra Lionel Scaloni en previa de Argentina vs Inglaterra: “Nada es normal”

Diego Maradona Jr. marcó distancia del entrenador de La Albiceleste, quien había pedido tomar el cruce por semifinales del Mundial solamente como “un partido de fútbol”.

La previa de la semifinal del Mundial de Argentina con Inglaterra sumó un nuevo condimento, con el hijo de Diego Armando Maradona saliendo al cruce de un llamado que hizo el entrenador de La Albiceleste, Lionel Scaloni.

Se trata de Diego Maradona Sinagra, de 39 años, que arremetió por las declaraciones del DT que aseguró hace algunos días que el choque “es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”.

Ante esto, el italo-argentino afirmó que “mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Podemos decir muchas cosas, pero no sería normal ni será normal”.





El mensaje de Diego Maradona Jr. por Argentina vs Inglaterra

En diálogo con Marca, el otrora jugador remarcó que “para todos los argentinos y maradonianos, será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí”.

El hijo del emblemático ex futbolista trasandino recordó que el duelo por los cuartos de final de México 86, señalando que “mi viejo ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra”.

Adicionalmente, Maradona Jr. habló sobre Lionel Messi y confesó que “no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero lo tengo en el corazón, como todos los argentinos, y se merece repetir título”.

“Es el mejor de los ‘humanos’, porque mi viejo no tiene comparación con nadie en esta tierra, fue un extraterrestre del fútbol. Pero Leo se merece todo. Le tengo mucho cariño a su familia, es el capitán de mi selección. Lo respeto mucho y ojalá Dios le dé esa oportunidad de jugar otra final y de ganarla”, agregó.

Nacido en septiembre de 1986, Diego Maradona Jr. es uno de los hijos del Pelusa, fruto de la relación extramatrimonial que su padre tuvo con Cristiana Sinagra en Italia.

Su carrera en el fútbol incluyó pasos por equipos menores de su país de nacimiento y por la selección de fútbol playa de la Azzurra.