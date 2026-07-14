El fútbol chileno se paraliza por sistema frontal: ANFP oficializa suspensión de todas las competencias

Tras el aplazamiento de la final de la Copa de la Liga, el organismo confirmó que no se jugarán los partidos programados en las diferentes ligas nacionales.

El sistema frontal que afectará a gran parte del país dejó consecuencias en el fútbol chileno, con la ANFP confirmando la suspensión de todos los partidos programados para este fin de semana.

A través de un comunicado, el organismo oficializó que no se jugarán las fechas programadas de los siguientes torneos: Liga de Ascenso, Liga Femenina, Ascenso Femenino, Segunda División Profesional y fútbol formativo.

“Esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports, considerando las informaciones oficiales emandas por el gobierno en las últimas 24 horas”.

Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile activó una alarma por “precipitaciones intensas” en varias regiones del país, lo que también obligó a la suspensión de clases en algunas comunas.





Sistema frontal obliga a aplazar final de la Copa de la Liga

A esto se suma el aplazamiento de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua, la que en principio se iba a disputar este sábado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Como alternativa, desde la entidad con sede en Quilín propusieron disputar el cotejo el próximo 17 de octubre en el mismo recinto.

El ganador del título clasificará a la Copa Libertadores 2027 como “Chile 3”, accediendo a la fase preliminar del torneo continental.