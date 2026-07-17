¿Cuánto dinero ganarán los campeones del Mundial 2026? Este es el monto y los exclusivos premios que obtendrán

Este año, los campeones del mundo recibirán por primera vez los anillos de campeón, con licencia exclusiva, lo que los convierte en una pieza única en el mundo.

Este domingo 19 de julio se disputará la final del Mundial 2026 de la FIFA, donde España y Argentina irán con todo por el cuantioso premio.

La final del torneo se disputará a las 15:00 horas en Chile y, en esta ocasión, el equipo ganador se llevará un cuantioso monto de dinero, pero también adoptará una de las tradiciones más famosas del deporte estadounidense.





¿Cuánto dinero ganarán los campeones del Mundial 2026?

Esto, porque por primera vez en la historia, quien gane el Mundial 2026 recibirá anillos de campeón para su selección.

Se trata de 2026 piezas, de las cuales 30 serán para la selección ganadora junto a su cuerpo técnico, y las 1996 joyas restantes se venderán a aficionados alrededor del mundo con licencia, lo que lo convierte en una pieza única.

En una cara tendrá el trofeo de la copa y en la otra estará personalizado con la identidad del equipo que gane. Además, recibirán las medallas respectivas, la copa del mundo y el cuantioso premio.

Según indicó la FIFA, el campeón del Mundial 2026 se llevará $50 millones de dólares, equivalente a $46,728,971,950 en pesos chilenos.

Además, quienes obtengan los otros lugares ganarán:

Segundo lugar: US$ 33 millones.

US$ 33 millones. Tercer lugar: US$ 29 millones.

US$ 29 millones. Cuarto lugar: US$ 27 millones.

US$ 27 millones. 5° al 8° lugar: US$ 19 millones.

US$ 19 millones. 9° al 16° lugar: US$ 15 millones.

US$ 15 millones. 17° al 32° lugar: US$ 11 millones.

US$ 11 millones. 33° al 48° lugar: US$ 9 millones.

La final del Mundial 2026 de la FIFA se llevará a cabo este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile y podrás verlo a través de las pantallas de Chilevisión, su señal oficial y la app MiCHV.