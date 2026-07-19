La IA simuló 10.000 finales del Mundial 2026: Este fue el resultado más repetido de Argentina vs España

Argentina y España se enfrentarán este domingo por la Copa del Mundo y la inteligencia artificial ya tiene un ganador. Le pedimos a Chat GPT que simulara miles de veces este encuentro y este fue su veredicto.

Este domingo se juega la final del Mundial 2026 que se disputará entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El encuentro que podrás ver por Chilevisión enfrentará a Lionel Messi en lo que puede ser su última cita planetaria y la estrella en ascenso Lamine Yamal.

En la previa del duelo que definirá al monarca le pedimos a la IA de ChatGPT que realice un pronóstico con una especial solicitud: Simule 10.000 veces la final para encontrar al elenco con mayor probabilidad de salir victorioso .

Para ello se utilizó una simulación Monte Carlo, una técnica computacional que utiliza muestreo aleatorio repetido para modelar la probabilidad, y se tomaron en consideración datos como rendimiento de España y Argentina, experiencia en finales, de sus figuras y eficiencia ofensiva, etc.

¿Quién gana la final del Mundial 2026 según la IA?

De acuerdo a los resultados obtenidos por la inteligencia artificial de OpenAI, Argentina llegaría “con una ligera ventaja estadística por su experiencia en partidos de máxima presión y su fortaleza emocional en eliminatorias, mientras que España ofrece el fútbol más consistente y dominante del torneo”.

Eso sí, destaca que “la diferencia entre ambas es lo suficientemente estrecha como para considerar una final prácticamente abierta, con una probabilidad elevada de extenderse más allá de los 90 minutos“.

No obstante, Argentina eleva la copa 5.410 veces (54,1%) , mientras que España obtiene su segundo trofeo mundial en 4.590 simulaciones (45,9%).

De esta manera, Argentina ganaría en los 90 minutos unas 3.010 veces (30,1%), mientras que España sale victoriosa en los 90′ unas 2.520 veces (25,2%).

En tanto que el alargue se jugaría 4.470 veces (44,7%): “La simulación detecta que ambos equipos tienen perfiles muy compatibles para una final cerrada. “España monopoliza la posesión. Argentina acepta defender durante largos pasajes y castigar cuando encuentra espacios. Eso genera muchos empates”.

Dentro del alargue: Argentina vence 930 veces (9,3%) y España gana 720 veces (7,2%).

Los penales se producen 2.820 veces (28,2%) y aquí la Albiceleste pasa a ser favorita totalmente: Argentina gana 1.470 veces (52%), mientras que España lo hace en 1.350 (48%).

¿Por qué la diferencia? “España también posee buenos ejecutores y experiencia competitiva, aunque Argentina mantiene una ventaja por la presencia de Emiliano Martínez y el rendimiento mostrado por el grupo en definiciones recientes”.

¿Y qué pasa entre Messi y Yamal?

El jugador más determinante del partido Argentina vs España sería Lamine Yamal, quien participa en el 41% de los goles españoles simulados.

Lionel Messi participa en el 44% de los goles argentinos ante los españoles. No necesariamente marcando, pero sí muchas veces asistiendo.

Finalmente, los goleadores más frecuentes de Argentina:

Lautaro Martínez Julián Álvarez Lionel Messi Enzo Fernández

Y de España:

Lamine Yamal Nico Williams Mikel Oyarzabal Pedri

Conclusión:

La simulación arroja que el desarrollo individual más frecuente es el siguiente:

España domina la posesión durante gran parte del encuentro.

Argentina cede la iniciativa y busca aprovechar transiciones y acciones de balón detenido.

El partido termina 1-1 tras los 90 minutos.

La prórroga mantiene el equilibrio, con pocas ocasiones claras.

La final se define por penales.

Argentina se impone gracias a una actuación decisiva de Emiliano Martínez.

Dónde ver Argentina vs España por la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España podrás verla en vivo por las pantallas multiplataformas de Chilevisión.

El encuentro comienza a las 15:00 horas y la mejor previa la podrás vivir por Chilevisión desde las 13:00 horas .

El partido lo podrás ver por: