Mundial 2026: Dónde ver HOY la final de la Copa del Mundo

Revisa a continuación todos los detalles para no perderte nada este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026.

Este domingo 19 de julio la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su fin con un partido de alto impacto entre dos grandes del fútbol: España vs Argentina.

Mientras la Furia Roja intentará conquistar su segundo título mundial, la Albiceleste buscará revalidar la corona, conseguir el bicampeonato consecutivo y sumar su cuarta Copa del Mundo.

El cierre de este megaevento deportivo no tendrá solo una ceremonia de clausura antes de que inicie el partido, sino que también un show de mediotiempo junto a Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y BTS.





Final del Mundial domingo 19 de julio por Chilevisión

España vs Argentina : 15:00 horas en el MetLife Stadium | Previa desde las 13:00 por Chilevisión

¿Cómo ver la final del Mundial 2026 por Chilevisión?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina podrás seguirlo en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, en la señal abierta y todas sus plataformas.

La final transmitida por Chilevisión se podrá seguir a través de: