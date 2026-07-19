Show de medio tiempo de final Mundial 2026: Horario y dónde verlo EN VIVO

Conoce a continuación todos los detalles del show que promete ser digno de un SuperBowl, pero en la final de la Copa del Mundo 2026.

Las tradiciones estadounidenses del fútbol americano se toman por primera vez una final de la Copa del Mundo, con un show de medio tiempo que promete un potente espectáculo.

Según anunció la FIFA, la final del Mundial 2026, donde se enfrentará España a Argentina, contará con un show durante el receso entre el primer y segundo tiempo.

Dicha producción buscará ser similar a la experiencia de mediotiempo del SuperBowl y en esta ocasión se contará con la participación de Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay.





A qué hora y cuánto durará el show de mediotiempo de España vs Argentina

Entendiendo que la final de España vs Argentina comienza a las 15:00 horas, se espera que pasadas las 15:45 comience el show de mediotiempo , hora que está sujeta a cambios según los minutos extra del primer tiempo.

De acuerdo con la FIFA, la intervención debería durar máximo 17 minutos, entre show y despejar la cancha, lo que sería dos minutos más que en un partido normal.

Dónde ver el show de mediotiempo del Mundial 2026