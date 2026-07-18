Kylian Mbappé despide a Didier Deschamps con emotivo mensaje: Hizo fuerte autocrítica

A través de sus redes sociales, el capitán agradeció la labor del emblemático entrenador de Francia que se va tras 14 años en el cargo.

Kylian Mbappé dedicó emotivas palabras a Didier Deschamps, entrenador que dejará la Selección de Francia tras el término del Mundial.

En la previa del partido por el tercer lugar de la cita planetaria ante Inglaterra, el capitán de Los Galos destacó el “último baile” del estratega que asumió en 2012.

A través de sus redes sociales, el delantero hizo una importante autocrítica: “Nos diste muchísimo. Deberíamos haberte brindado una despedida mejor, pero fallamos”.





La defensa de Kylian Mbappé a Didier Deschamps por críticas

El mensaje tuvo al ariete defendiendo de las críticas al adiestrador, remarcando que “es difícil expresar con palabras lo que aportaste durante los últimos 14 años, dada la importancia fundamental que tuviste en el resurgimiento de este equipo”.

“No siempre se supo valorar tu grandeza, pero el tiempo y la historia pondrán las cosas en su sitio. Gracias por darme la oportunidad de representar a mi país en el escenario más importante durante tantos años”, agregó.

Mbappé insistió en que “me siento un privilegiado por haber estado junto a una de las mayores leyendas de nuestro país, y guardo con cariño los maravillosos recuerdos de todo lo que vivimos y logramos juntos”.

“Te deseo lo mejor en esta nueva etapa y te agradezco de nuevo todo lo que aportaste a esta camiseta, que tanto significa para nosotros”.

Deschamps consiguió con Les Bleus el Mundial de Rusia 2018 y la Natios League el 2021, además de ser finalista en Qatar 2022 y la Eurocopa 2016.