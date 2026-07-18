Mundial 2026: A qué hora se juega HOY el partido por el tercer lugar

Este sábado los europeos se pelearán por el tercer lugar de la Copa del Mundo, a solo horas del último partido de la cita planetaria 2026.

Este sábado se llevará a cabo la pelea por el tercer del Mundial 2026, con un encuentro de alto impacto entre dos grandes europeos: Francia vs Inglaterra.

Pese a la gran disputa que se llevará a cabo por la medalla de bronce, este partido también podría ser definitivo para Kylian Mbappé y la ansiada Bota de Oro, ya que se encuentra en lo más alto de la tabla, a la par con Lionel Messi, con 8 goles en lo que va de la cita planetaria.

Sin embargo, Jude Bellingham y Harry Kane también podrían unirse a la disputa, y pese a que se encuentran un poco más abajo en la lista, los ingleses están empatados con seis tantos cada uno.

Horario HOY Francia vs Inglaterra por el tercer lugar

Sábado 18 de julio:

Francia vs Inglaterra: 17:00 horas en el Hard Rock Stadium, de Miami, Estados Unidos





Final del Mundial y cómo verla por Chilevisión

La final del Mundial quedó fijada para este domingo 19 de julio en New Jersey a las 15:00 horas, instancia en la que se dará un show de entretiempo.

El encuentro podrás seguirlo en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, en la señal abierta y todas sus plataformas, es decir, a través de: