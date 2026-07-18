“Qué suerte”: Hinchas argentinos lanzan particular agradecimiento tras triunfo de Inglaterra a Francia

Los fanáticos de La Albiceleste reaccionaron por el desempeño de Bukayo Saka, delantero que marcó un triplete contra los galos y que no sumó minutos en el choque frente a La Albiceleste por las semifinales del Mundial.

Diversas reacciones se generaron por el partidazo entre Inglaterra y Francia disputado este sábado, el que favoreció 6-4 a Los Tres Leones que se quedaron con el tercer lugar del Mundial.

El elenco británico festejó en Miami en un duelo repleto de emociones, aprovechando a un inspirado Bukayo Saka que se lució con un triplete.

Precisamente, el delantero del Arsenal llamó la atención de los hinchas argentinos que inundaron las redes sociales de comentarios por su desempeño.





Los comentarios de los hinchas argentinos por Bukayo Saka

Esto se originó porque el ariete de 24 años no disputó ni un minuto en la caída 2-1 con La Albiceleste por semifinales, partido que sigue dando que hablar.

El entrenador de los ingleses, Thomas Tuchel, optó por dejarlo en la banca en todo momento, algo que fue tomado como un agradecimiento de parte de los aficionados trasandinos.

“Menos mal no jugó”, “qué suerte” o “nos salvamos” fueron solamente algunas de las reacciones de los fanáticos.

Cabe recodar que Argentina dio vuelta el resultado en los minutos finales, donde el conjunto europeo retrocedió hasta su propia área para conservar la ventaja que tenía en un acto que pagó muy caro.

Mira los comentarios acá

Menos mal no jugó Saka vs Argentina pic.twitter.com/pYQNRy6aKz — Al Angulo TV (@AIAnguloTV) July 18, 2026

Is there actually any logical reason Saka didn’t get a single minute against Argentina? — William (fan account) (@OzilThings) July 18, 2026

Tuchel is a criminal for not playing Saka against Argentina. — WolfRMFC (@WolfRMFC) July 18, 2026

Y pensar qué Saka comió banco TODO el partido vs Argentina. Thomas Tuchel debería ser deportado y llevado directamente a Nuremberg — Angello (@BaronH96) July 18, 2026

Menos mal que Saka no pudo jugar contra nosotros. Como la rompe el tipo — Matute (@Matute193___) July 18, 2026

Más allá de todo, todavía no entiendo como Saka no jugó ningún minuto contra nosotros o Eze. Héroe silencioso Tuchel. — Lucho (@LuchoAguirre_) July 18, 2026

realmente no entiendo como no entro saka contra nosotros, que suerte que el dt se asustó — m. va a ver a bts ୨୧. (@labyrinthofbook) July 18, 2026

Menos mal que no jugaron Saka y Rashford contra nosotros jajaja — Juan Pablo (@JuampiCarrizo1) July 18, 2026

Gracias tuchel, por no poner a saka de titular contra nosotros — Valeen (@ValenELavie) July 18, 2026

lo que nos salvamos de que saka no juegue contra nosotros — ❤️‍🔥 (@deccsrice) July 18, 2026