Programas Programación Señal en vivo
/

“Qué suerte”: Hinchas argentinos lanzan particular agradecimiento tras triunfo de Inglaterra a Francia

Los fanáticos de La Albiceleste reaccionaron por el desempeño de Bukayo Saka, delantero que marcó un triplete contra los galos y que no sumó minutos en el choque frente a La Albiceleste por las semifinales del Mundial.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Diversas reacciones se generaron por el partidazo entre Inglaterra y Francia disputado este sábado, el que favoreció 6-4 a Los Tres Leones que se quedaron con el tercer lugar del Mundial.

El elenco británico festejó en Miami en un duelo repleto de emociones, aprovechando a un inspirado Bukayo Saka que se lució con un triplete.

Precisamente, el delantero del Arsenal llamó la atención de los hinchas argentinos que inundaron las redes sociales de comentarios por su desempeño.

Los comentarios de los hinchas argentinos por Bukayo Saka

Esto se originó porque el ariete de 24 años no disputó ni un minuto en la caída 2-1 con La Albiceleste por semifinales, partido que sigue dando que hablar.

El entrenador de los ingleses, Thomas Tuchel, optó por dejarlo en la banca en todo momento, algo que fue tomado como un agradecimiento de parte de los aficionados trasandinos.

“Menos mal no jugó”, “qué suerte” o “nos salvamos” fueron solamente algunas de las reacciones de los fanáticos.

Cabe recodar que Argentina dio vuelta el resultado en los minutos finales, donde el conjunto europeo retrocedió hasta su propia área para conservar la ventaja que tenía en un acto que pagó muy caro.

Mira los comentarios acá

Seguir en Seguir en