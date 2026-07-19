Alcalde Desbordes confirma muerte de dos personas en situación de calle durante sistema frontal en Santiago

El jefe comunal hizo un llamado a los vecinos a “si ve a alguien durmiendo a la intemperie, ayúdenos a persuadirlo de ir a un refugio”.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó este sábado la muerte de dos personas en situación de calle debido al sistema frontal que mantuvo con lluvias a la comuna.

La noticia la confirmó en redes sociales durante un balance del estado de la comuna, donde calificó el hecho como “trágico”.

“Eso es una cifra enorme, no puede morir la gente en la calle y por eso estamos constantemente pidiéndoles que se vayan a un albergue“, expresó Desbordes.

En este sentido, explicó que la causa de muerte sería hipotermia e indicó que uno de los fallecidos se habría negado en numerosas ocasiones trasladarse a un refugio.





Sobre este domingo, el alcalde comentó que “se viene una noche muy compleja por las bajas temperaturas. Nuestras cuadrillas continúan en terreno entregando nailon, retirando árboles caídos (…) recorriendo la comuna para convencer a las personas en situación de calle de trasladarse a los albergues”.

A modo de cierre, hizo un llamado a “si ve a alguien durmiendo a la intemperie, ayúdenos a persuadirlo de ir a un refugio. Permanecer en la calle esta noche puede ser fatal. Los cupos están disponibles y publicados en nuestras redes”.