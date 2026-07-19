Dos IA hicieron su pronóstico para Argentina vs España: Este es su veredicto de la final del Mundial 2026

ChatGPT y Gemini analizaron la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y entregaron su pronóstico sobre el campeón, el marcador, el desarrollo del partido e incluso la posibilidad de una definición en penales.

Este domingo se juega el esperado encuentro entre Argentina y España por la final del Mundial 2026, encuentro que comienza a las 15:00 horas de Chile.

Es por esto que le pedimos a Gemini de Google y Chat GPT de OpenAI, dos de las inteligencias artificiales más populares, que hagan su proyección del ganador del partido que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Resultado del partido Argentina vs España según la IA

Según el análisis de Gemini, el ganador sería Argentina con un 55% de probabilidad de coronarse campeona: “La columna vertebral (Emiliano Martínez, Romero, De Paul, Messi) ostenta un registro impecable en finales absolutas. Saben adormecer los partidos o meter el acelerador cuando el rival titubea”.

“La Scaloneta ha convertido el sufrimiento en su mayor virtud en este Mundial 2026. Sus prórrogas ante Cabo Verde y Suiza, sumadas a la épica remontada ante Inglaterra en semis con goles en el 85′ y 92′, demuestran un gen competitivo blindado. Saben qué hacer cuando están contra las cuerdas”, destaca.

En tanto que sobre España señala que si bien “ha mostrado un fútbol asociativo brillante, la juventud de piezas como Lamine Yamal y Pau Cubarsí se enfrentará por primera vez a la máxima presión psicológica del planeta, un ecosistema donde Argentina se mueve con comodidad”.

Para ChatGPT la selección Argentina se corona con una ligera ventaja estadística del 54,1% : “Por su experiencia en partidos de máxima presión y su fortaleza emocional en eliminatorias”.

“La diferencia entre ambas selecciones es lo suficientemente estrecha como para considerar una final prácticamente abierta, con una probabilidad elevada de extenderse más allá de los 90 minutos”, apunta.

Pero ojo, en caso de “llegar a la definición a penales, Argentina mantiene una ventaja importante por la presencia de Emiliano Martínez y el rendimiento mostrado por el grupo en definiciones recientes”.

Simulación de Gemini para Argentina vs España

Primer tiempo

0′: ¡Arranca la Gran Final! Slavko Vinčić da la orden. España se adueña de la posesión en los primeros compases con Rodri y Fabián Ruiz distribuyendo en el medio campo.

18′: Tarjeta amarilla para Cristian Romero (ARG). El central llega tarde a un cruce contra Nico Williams por la banda izquierda y corta un avance peligroso. Primera advertencia del réferi.

32′: ¡Gol de Argentina! (1-0). Lionel Messi frota la lámpara. En una salida rápida tras recuperar el balón, Messi filtra un pase preciso entre los centrales españoles; Julián Álvarez arrastra la marca y Alexis Mac Allister llega desde atrás para fusilar a Unai Simón con un remate cruzado. ¡Explota el MetLife Stadium!

42′: Tarjeta amarilla para Aymeric Laporte (ESP). Derriba a Messi en tres cuartos de cancha para evitar que el capitán arme un contragolpe fulminante.

45+2′: Medio tiempo: Argentina 1-0 España. La Albiceleste repliega sus líneas tras el gol, defendiendo con un bloque medio y neutralizando las internadas de Lamine Yamal.

Segundo tiempo

56′: Tarjeta amarilla para Rodrigo De Paul (ARG). Falta táctica reiterada en el mediocampo sobre Dani Olmo. Fiel a su libreto de fricción.

64′: Variante en España: Luis de la Fuente mueve el banco buscando profundidad. Sale Mikel Oyarzabal e ingresa Nico Williams para cambiar de banda y presionar a Montiel.

73′: ¡Gol de España! (1-1). Gol de Dani Olmo. Tras una triangulación veloz por la banda derecha entre Pedro Porro y Lamine Yamal, el balón llega al corazón del área. Olmo controla orientado y saca un derechazo inatajable al ángulo superior de Emiliano “Dibu” Martínez. Tablas en el marcador.

81′: Tarjeta amarilla para Gavi (ESP). Entra con demasiada vehemencia sobre Enzo Fernández en la disputa de un balón dividido. El partido se calienta en el cierre.

89′: ¡Gol de Argentina! (2-1). ¡Aparece el goleador del torneo! En una jugada de pelota parada ejecutada por Messi, el balón genera un entrevero en el área de España. El ingresado Lautaro Martínez —héroe de las remontadas albicelestes— anticipa a Le Normand y conecta de cabeza para vencer a Unai Simón. ¡Éxtasis total en el banco argentino!

90+4′: Tarjeta amarilla para Emiliano “Dibu” Martínez (ARG). Amonestado por demorar la reanudación del juego en un saque de meta.

90+6′: ¡Final del partido! Argentina es bicampeona del mundo. Slavko Vinčić decreta el final del encuentro. La mística, el oficio y el impacto en los minutos de cierre le otorgan a la Selección Argentina su cuarta estrella mundial en una final dramática y consistente de principio a fin.

Simulación de Chat GPT para Argentina vs España

Primer tiempo

6′: España comienza con una presión alta. Pedri y Martín Zubimendi monopolizan el balón, mientras Nico Williams y Lamine Yamal buscan constantemente el uno contra uno. Argentina repliega en un bloque medio y apuesta por recuperar para salir con Julián Álvarez.

17′: Primera ocasión clara. Lamine Yamal supera a Nicolás Tagliafico y saca un zurdazo cruzado que obliga a Emiliano Martínez a desviar al córner.

26′: Cristian Romero recibe tarjeta amarilla tras una entrada sobre Mikel Oyarzabal cuando España iniciaba una transición.

34′: Gol de España (0-1). Pedri rompe líneas con un pase filtrado. Nico Williams llega hasta la línea de fondo y envía un centro raso. Lamine Yamal aparece libre en el segundo palo y define de primera. Argentina 0-1 España.

43′: Messi encuentra un espacio entre líneas y habilita a Julián Álvarez, cuyo remate pasa apenas junto al poste.

Descanso

España domina la posesión (61%-39%), pero Argentina termina el primer tiempo con mejores sensaciones ofensivas.

Segundo tiempo

54′: Scaloni mueve el equipo unos metros hacia adelante. Enzo Fernández comienza a recibir más libre y Argentina gana presencia en campo rival.

61′: Pau Cubarsí corta un avance de Julián Álvarez y recibe la primera tarjeta amarilla de España.

69′: Gol de Argentina (1-1). Messi ejecuta un tiro libre frontal. Unai Simón rechaza con los puños. El rebote queda dentro del área y Lautaro Martínez define de volea. Argentina 1-1 España.

79′: España vuelve a controlar el balón. Pedri obliga a una gran intervención de Emiliano Martínez con un remate desde fuera del área.

88′: Lamine Yamal tiene la oportunidad del triunfo. Recorta hacia adentro y remata colocado. La pelota golpea el travesaño.

90′: Final del tiempo reglamentario. Argentina 1-1 España.

Prórroga

96′: El ritmo baja considerablemente. Ambos equipos priorizan no cometer errores.

103′: Rodrigo De Paul recibe tarjeta amarilla por cortar una transición de Nico Williams.

109′: La mejor ocasión del alargue. Messi encuentra a Julián Álvarez dentro del área. Unai Simón responde con una gran atajada.

116′: España responde. Lamine Yamal asiste a Pedri. El disparo pasa muy cerca del segundo palo.

120′: Final de la prórroga.

Penales:

Argentina 5: Messi (gol), Lautaro Martínez (gol), Enzo Fernández (gol), Julián Álvarez (gol), Alexis Mac Allister (gol).

Messi (gol), Lautaro Martínez (gol), Enzo Fernández (gol), Julián Álvarez (gol), Alexis Mac Allister (gol). España 4: Pedri (gol), Mikel Oyarzabal (gol), Lamine Yamal (gol), Nico Williams (ataja Emiliano Martínez), no ejecuta el quinto penal.

Dónde ver Argentina vs España por la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España podrás verla en vivo por las pantallas multiplataformas de Chilevisión.

El encuentro comienza a las 15:00 horas y la mejor previa la podrás vivir por Chilevisión desde las 13:00 horas .

El partido lo podrás ver por: