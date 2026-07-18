Paulina Nin rompe el silencio tras delicada hospitalización de urgencia: “Estoy rogándole a Dios”

La comunicadora indicó que todo comenzó durante la madrugada del martes, cuando experimentó una intensa molestia que rápidamente se volvió insoportable. “Tuve unos dolores horribles”, afirmó.

Paulina Nin entregó sus primeras declaraciones luego de la compleja situación de salud que la llevó a permanecer cerca de 10 horas en urgencias del Hospital de Buin a raíz de un cálculo renal.

Esta semana se dio a conocer que había sido trasladada de urgencia desde Paine debido a fuertes dolores, situación que generó preocupación entre sus cercanos y seguidores.

En conversación con LUN, la comunicadora indicó que todo comenzó durante la madrugada del martes, cuando experimentó un intenso dolor que rápidamente se volvió insoportable.

Pese a las molestias, intentó continuar con sus actividades habituales. Sin embargo, la situación empeoró al punto de requerir atención médica. “Tuve unos dolores horribles”, afirmó la panelista de TV.





El diagnóstico de Paulina Nin

Tras una primera atención en el SAPU de Paine, Paulina fue derivada al Hospital de Buin, donde finalmente se confirmó que sufría un cálculo en el riñón derecho.

“No había doctores y no aguantaba los dolores. Así que me fui al Hospital de Buin a urgencias. Me pusieron analgésicos súper fuertes, pero el dolor seguía igual. Entonces me hicieron un scanner y ahí salió lo del cálculo”, relató.

La animadora explicó que estuvo acompañada por una amiga durante gran parte del proceso y que recién pudo regresar a su casa durante la tarde, tras recibir el alta médica y las indicaciones correspondientes.

Respecto a los próximos pasos, Nin señaló que deberá someterse a controles médicos para determinar si el cálculo puede eliminarse de manera natural o si será necesario algún procedimiento adicional.

“Estoy rogándole a Dios que ya lo haya botado o que, por último, no se mueva . Cuando empieza a transitar provoca un dolor muy fuerte”, comentó.

Además, aprovechó de aclarar que “esto no tiene nada que ver con la enfermedad de Crohn, que la tengo súper controlada”.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días y confirmó que ya se encuentra en reposo recuperándose en su hogar.