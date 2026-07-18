“Me estoy inundando”: Influencer Canal de Pancho sufre estragos por intenso sistema frontal en La Serena

A través de redes sociales, el creador de contenidos compartió imágenes y pidió ayuda para encontrar a alguien que pudiera reparar los daños.

El influencer y streamer Francisco Rojas, más conocido como Canal de Pancho, mostró en redes sociales los problemas que enfrenta en su vivienda producto del sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo.

A través de una historia de Instagram, compartió una imagen donde se observa agua filtrándose desde el techo y escribió: “ Oficialmente me estoy inundando” .

Horas antes, también relató un incidente que preocupó a sus seguidores, luego de recibir una descarga eléctrica al utilizar un enchufe en medio de las filtraciones.

“Tengan cuidado con los enchufes, recién prendí uno y me dio una descarga eléctrica en la mano. Fue leve, pero igual tengo medio adormecido el brazo y me dolió la mano”, relató el joven conocido por sus reacciones viralizadas en TikTok.





Influencer sufre estragos por sistema frontal en La Serena

Posteriormente, el creador de contenidos pidió ayuda para encontrar a alguien que pudiera reparar los daños. “Algún maestro que sea de La Serena y que no sea chanta ni se aproveche de la situación para hacer el arreglo lo más pronto posible”, escribió.

La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y consejos para enfrentar la emergencia. Entre los comentarios destacaron frases como “ánimo y a esperar a mañana”, “me pasó lo mismo” y “eso parece a punto de colapsar”.

Las imágenes se suman a los estragos que ha dejado el sistema frontal en distintos sectores de la Región de Coquimbo, una de las zonas más afectadas por las lluvias de los últimos días.