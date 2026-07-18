“Esta es la calidad del material”: Poduje redobla críticas a constructora tras nuevos daños en El Olivar

A través de un video publicado en redes sociales, el ministro de Vivienda agudizó sus cuestionamientos a las construcciones en el sector de Viña del Mar. “Habíamos mandado al Serviu que la demoliera. No fue necesario, el viento la botó”, aseguró.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a cuestionar a la constructora San Sebastián luego de la caída de una estructura en el sector El Olivar de Viña del Mar, donde se desarrollan obras de reconstrucción tras los incendios que afectaron a la zona.

A través de un video publicado en redes sociales, la autoridad mostró los daños provocados por el fuerte viento y apuntó nuevamente contra la calidad de los materiales utilizados en algunas de las viviendas cuya construcción fue paralizada meses atrás.

“El viento la botó”

En el registro, Poduje explicó que durante una visita realizada el día anterior habían detectado un muro que presentaba riesgo de derrumbe y que incluso se había solicitado su demolición. Sin embargo, aseguró que la estructura terminó cayendo por efecto de las condiciones meteorológicas.

“¿Se acuerdan que vinimos ayer a ver esta pared que se había caído y había quedado apoyada en una estructura? Habíamos mandado al Serviu que la demoliera. No fue necesario, el viento la botó“, afirmó.





El secretario de Estado mostró parte de los restos de la construcción y aseguró que se observan daños en vigas, pernos y paneles utilizados en la obra. “Fíjense las vigas dobladas. Todo doblado, todo fracturado”, señaló.

Durante el recorrido, la autoridad apuntó directamente a la calidad de los materiales empleados en la construcción. “Esta es la calidad del material que pusieron” , sostuvo mientras exhibía los paneles derrumbados.

“Los pernos son los mismos problemas que detectamos nosotros”, indicó. Según explicó, los paneles contienen material aislante en su interior y, a su juicio, no contarían con los elementos estructurales necesarios para garantizar su resistencia: “No tienen malla estructural. Está todo destruido esto”.

El viento hizo caer un segundo muro y dejó al descubierto materiales de pésima calidad, fierros doblados, pernos inadecuados y paneles sin la estructura que deberían tener. Así no se construyen viviendas para las familias de Chile. Hoy solicitamos acordonar el sector,… pic.twitter.com/9LnUTevORy — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) July 18, 2026

Las críticas de Poduje a constructora San Sebastián

Las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos que el ministro Poduje ha realizado durante los últimos días contra la constructora San Sebastián.

El jueves, Poduje acusó que la situación ha retrasado la entrega de viviendas a cientos de familias damnificadas por los incendios de 2024. “La negligencia de constructora San Sebastián tiene a 350 familias viviendo en arriendo, con familiares o de allegados, por judicialización”, escribió en X.

En la misma publicación, aseguró que el Ministerio buscará responsabilidades por los problemas detectados en las obras. “Le vamos a ganar en la corte y vamos a exigir indemnización por el daño causado a las familias”, afirmó.

Horas antes, también había advertido sobre muros con riesgo de derrumbe en las viviendas construidas por la empresa, asegurando que fueron los propios vecinos quienes habrían alertado de la situación.

“Esto es exactamente lo que advertimos: las malas decisiones y las obras mal hechas ponen en riesgo a las familias”, señaló entonces.

Incluso, esa misma jornada protagonizó un tenso encontrón con el abogado de la constructora, Jaime Barrientos, quien lo interpeló en medio de un punto de prensa y lo tildó de “matón”.