Reñaca en alerta por temporal: Sistema frontal pondrá a prueba a edificios afectados por socavones

Pese a la preocupación, residentes y autoridades destacan que las obras de mitigación y el colector provisorio han respondido de buena manera en eventos anteriores.

La llegada del intenso sistema frontal a la zona central mantiene atentos a los vecinos de los edificios Kandinsky y Miramar, ubicados en el sector de las dunas de Reñaca, escenario de los socavones que marcaron los inviernos de 2023 y 2024.

Aunque existe preocupación por las lluvias que podrían superar los 200 milímetros durante los próximos días, residentes y autoridades destacan que las obras de mitigación y el colector provisorio han respondido de buena manera en eventos anteriores.

Desde la Municipalidad de Viña del Mar indicaron que las obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas serán nuevamente puestas a prueba con las precipitaciones previstas entre jueves y viernes, jornadas en las que se esperan los mayores acumulados de agua.