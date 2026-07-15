VIDEO | Grúa colapsó y volcó sobre el río Maule mientras sacaba embarcación antes del sistema frontal

La emergencia ocurrió en medio de una maniobra preventiva que consistió en retirar los botes del río Maule antes de que las condiciones meteorológicas empeoraran.

Una emergencia se registró la tarde de este martes en el muelle Bacaladeros de Constitución, cuando una maniobra preventiva para retirar embarcaciones del río Maule en la antesala del sistema frontal.

Según registró un video, una grúa telescópica perdió su estabilidad mientras izaba la embarcación “Alsado III”, en la Región del Maule, que llevaba a dos personas a bordo, y terminó volcada sobre el agua junto con el bote.

Tras el incidente, testigos acudieron a constatar el estado de los afectados y, aunque por fortuna no hubo heridos, tanto el gruero como la tripulación fueron trasladados por personal de la Capitanía de Puerto de Constitución para las diligencias correspondientes.