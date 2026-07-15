Alerta por sistema frontal: Grabaron momento en que árbol cayó sobre cabeza de adolescente en Lota

El joven cayó al suelo a raíz del impacto del golpe y tuvo que ser atendido en el lugar por personal del SAPU, para luego ser trasladado hasta el hospital de la ciudad.

Un escolar resultó herido por luego que le cayera la rama de un árbol en la cabeza en la ciudad de Lota, en la región del BioBío, en medio del fuerte sistema frontal.

El hecho ocurrió tras los anuncios de importantes vientos y lluvias que afectan a la zona, lo que mantiene en alerta a la región en alerta.

En imágenes que quedaron captadas en cámaras de seguridad se aprecia el recorrido que estaba realizando el adolescente por la bajada Los Tilos.





En ese momento y producto de los fuertes vientos, una gran rama cedió del árbol y cayó directo en la cabeza del joven.

Producto del impacto el menor cayó inmediatamente al suelo y permaneció inmóvil por unos segundos hasta que fue ayudado por otro joven que lo acompañaba.

Minutos después acudieron al lugar Bomberos, Carabineros y personal del SAMU que le prestaron atención en el lugar, para luego trasladarlo al Hospital de Lota, donde se constató que está fuera de riesgo vital.