Región de Valparaíso: Cuánto lloverá ciudad por ciudad por sistema frontal entre jueves y domingo

Esta zona del país será una de las más afectadas por los tres sistemas frontales y el río atmosférico categoría 5. Busca los milímetros de agua que caerán en tu ciudad.

Múltiples ciudades de la región de Valparaíso recibirán sobre 180 milímetros de agua caída durante el paso de los tres sistemas frontales que a partir del jueves afectarán al territorio chileno.

Este fenómeno, que se encamina a ser el quinto más fuerte en los últimos de los 100 años, traerá intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas producto del río atmosférico de categoría 5 que también vendrá desde el Pacífico.





Pronóstico de agua caída (16 al 19 de Julio)

Windy, una plataforma interactiva de pronóstico del tiempo de alta precisión, entrega de manera simple y gráfica los milímetros por los tres sistemas frontales consecutivos que podrían caer en el país.

Para recabar esta información, CHV Noticias filtró los datos que esta plataforma recoge de ECMWF, es decir, por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

Este organismo, compuesto por 35 estados europeos y asociados, es considerado el modelo meteorológico numérico global más preciso del mundo a medio plazo (generalmente hasta 10 o 15 días).

*El siguiente pronóstico considera un lapso comprendido entre las 20:00 horas del jueves 16 hasta las 23:00 horas del domingo 19 de julio.

Provincia de Marga Marga

Villa Alemana: 217.0 mm

Olmué: 201.5 mm

Provincia de Valparaíso

Viña del Mar: 202.1 mm

Casablanca: 199.9 mm

Concón: 196.5 mm

Quintero: 191.2 mm

Puchuncaví: 191.2 mm

Provincia de Quillota

Quillota: 193.7 mm

La Calera: 191.2 mm

Provincia de Petorca

Cabildo: 189.0 mm

La Ligua: 186.5 mm

Zapallar: 190.1 mm

Papudo: 190.1 mm

Provincia de San Felipe de Aconcagua

Catemu: 186.9 mm

Llaillay: 184.6 mm

Putaendo: 178.5 mm

San Felipe: 172.7 mm

Panquehue: 168.3 mm

Provincia de Los Andes

Los Andes: 168.1 mm

Provincia de San Antonio

San Antonio: 164.7 mm

El Tabo: 161.6 mm

El Quisco: 160.5 mm

Revisa en tiempo real la acumulación de agua en Valparaíso