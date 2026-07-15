“Me separé, quedé sin pega”: Carolina Arregui recordó el romance con Fernando Kliche que acabó con su matrimonio

La actriz estaba casada con el director Óscar Rodríguez, con quien tenía tres hijos, entre ellos la actriz Mayte Rodríguez, cuando vivió un breve romance con el fallecido actor durante las grabaciones de Marron Glacé.

Carolina Arregui recordó su controvertido romance con Fernando Kliche durante la grabación de la teleserie Marrón Glacé, a dos semanas del repentino fallecimiento del actor.

En el podcast Conversaciones que abrazan, la intérprete aseguró que aquel episodio fue uno de los más complejos de su vida personal y profesional, pues le costó su matrimonio con el director Óscar Rodríguez.

“Yo lo tenía todo, estaba en la cima”, expresó, “y de la noche a la mañana me fui al hoyo, lo perdí todo, no tenía cómo mantener a mis hijos“, lamentó.

En esa línea, agregó, tuvo que dejar a sus hijos “con el dolor de mi alma con el papá”, para luego irse a vivir sola mientras armaba “un departamento chiquitito y de a poco”.





Los costos de su romance extramarital

De acuerdo con Arregui, el amorío extramarital surgió debido a que ella y Kliche eran protagonistas de la producción: “Me salió uno bien patudo, pues no le importó nada que yo fuera la señora del director“.

“(En la teleserie) yo me enamoraba de él, los besos y todas esas cosas eran muy reales… Ese fue un impasse que me costó la salida y mi separación“, reconoció la intérprete.

Asimismo, rememoró que no solo debió poner término a su matrimonio tras la infidelidad, sino que muchas puertas laborales también se cerraron luego del episodio.

“Lamentablemente Óscar fue muy machista y en esa época no se perdonaba algo así… me separé, me quedé sin pega y con los niños… él de alguna forma me cerró también las puertas de los otros canales”, afirmó.