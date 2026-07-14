Último llamado: Mujeres emprendedoras reciben hasta $3,5 millones si cumplen cuatro requisitos

El Capital Pioneras ofrece un subsidio destinado a impulsar emprendimientos en áreas donde participación femenina ha sido históricamente menor. Revisa cómo acceder al beneficio.

Mujeres emprendedoras mayores de 18 años pueden acceder a un fondo concursable a través de Capital Pioneras que contempla un subsidio de más de $3 millones.

Los recursos que pueden destinarse a capacitaciones, formalización de la empresa, adquisición de activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo.

La convocatoria se encuentra disponible en todas las regiones del país hasta el 15 de julio y permite que mujeres postulen para acceder a este apoyo destinado a impulsar el inicio de sus emprendimientos, en áreas donde participación femenina ha sido históricamente menor.

¿Cuánto entrega el Capital Pioneras?

El subsidio de Capital Pioneras está compuesto por dos líneas de financiamiento:

Entre $200.000 y $500.000: destinados a acciones de gestión empresarial , como asistencia técnica, capacitación, marketing, gastos legales y formalización.

Desde $3.000.000 hasta $3.300.000: destinado a inversiones en infraestructura, compra de activos, equipamiento y capital de trabajo.

En total, las beneficiarias pueden recibir hasta $3.500.000 , con la obligación de realizar un aporte propio del 3% del monto total asignado y cubrir los impuestos asociados al proyecto.





Requisitos para postular

Las postulaciones para acceder al Capital estarán abiertas hasta el 15 de julio y quienes quieran postular deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más y estar registrada con sexo femenino en el Registro Civil.

y estar registrada con en el Registro Civil. No tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Vivir en la región donde se realiza la convocatoria .

. Presentar una idea de negocio en un sector donde las mujeres han tenido menor representación en comparación con los hombres.

¿Cómo postular al Capital Pioneras?

La postulación al Capital Pioneras se realiza completamente de manera online, a través del sitio web oficial de Sercotec.

Una vez ahí debes seguir los siguientes pasos: