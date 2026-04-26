26/ 04/ 2026 21:05

Crece polémica por oficio del gobierno: Estos son los programas que Hacienda propone revisar

Continúan las polémicas por la circular del Ministerio de Hacienda que propone revisar 142 programas sociales en el marco del recorte fiscal que busca el gobierno. Aunque el ministro Jorge Quiroz señaló que se plantea como un análisis para el presupuesto, el oficio generó críticas de oposición y oficialismo, puesto que mencionan ajustes clave en educación, salud y seguridad, lo que elevó la tensión política.