Rachas de hasta 70 km/h: DMC emite aviso por vientos para seis regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica de Chile, las rachas de vientos se harán presentes desde la mañana de este lunes hasta el día miércoles 6 de mayo.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este domingo un aviso producto de las rachas de viento que podrían presenciarse en seis regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, la alerta comenzará la mañana de este lunes y se extenderá hasta la mañana del día miércoles 6 de mayo en las regiones:

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

En la misma línea, advirtió que en algunos sectores cordilleranos las rachas llegarían a los 70 kilómetros por hora.





Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para seis regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica la mañana de este sábado, este fenómeno se produciría por la condición sinóptica denominada: Sistema frontal.

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío