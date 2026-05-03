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Rachas de hasta 70 km/h: DMC emite aviso por vientos para seis regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica de Chile, las rachas de vientos se harán presentes desde la mañana de este lunes hasta el día miércoles 6 de mayo.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este domingo un aviso producto de las rachas de viento que podrían presenciarse en seis regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, la alerta comenzará la mañana de este lunes y se extenderá hasta la mañana del día miércoles 6 de mayo en las regiones:

  • Valparaíso
  • Metropolitana
  • O’Higgins
  • Maule
  • Ñuble
  • Biobío

En la misma línea, advirtió que en algunos sectores cordilleranos las rachas llegarían a los 70 kilómetros por hora.

Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para seis regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica la mañana de este sábado, este fenómeno se produciría por la condición sinóptica denominada: Sistema frontal.

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins 

Región del Maule 

Región de Ñuble 

Región del Biobío 

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