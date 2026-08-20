“Traicioné”: La radical decisión que tomó Luis Jiménez tras confirmar infidelidad a Gala Caldirola

El Mago reconoció que engañó a la modelo española con Coté López, generando un verdadero remezó en el espectáculo.

Remezón ha generado en el espectáculo el quiebre de Luis Jiménez con Gala Caldirola, con el Mago confesando que le fue infiel con su ex esposa, Cote López.

A través de un comunicado, el ex futbolista afirmó que “traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente. No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice”.

Tras reconocer todo lo ocurrido con su anterior pareja, el otro jugador profesional tomó una drástica decisión en sus redes sociales.





La resolución que tomó Luis Jiménez

Jiménez desactivó los comentarios de su Instagram, optando por evitar las respuestas de los usuarios al engaño cometido.

Sin embargo, la última foto sí alcanzó a ser respondida por los seguidores, donde aparece junto a su hijo caminando por las calles de Qatar.

El Mago está radicado en Medio Oriente luego de asumir como ayudante técnico en el Al-Wakrah, lugar al que Gala Caldirola viajó para acompañarlo.

Una vez conocida la infidelidad, la modelo española tomó un avión y ya regresó al país junto a su hija.