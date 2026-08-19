¿Se terminó todo? Los motivos que habrían causado distanciamiento entre Gala Caldirola y Luis Jiménez

La modelo española y el Mago habrían tomado una radical decisión, generando un verdadero remezón en el espectáculo.

Sorpresa causó en el espectáculo la supuesta ruptura entre Luis Jiménez y Gala Caldirola, quienes habrían protagonizado una fuerte discusión.

La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez, donde mencionó que hay un “distanciamiento” y una radical decisión.

¿Qué originó la molestia entre Gala Caldirola y Luis Jiménez?

De acuerdo a la comunicadora, parte del conflicto sería por la prensecia de Coté López en Qatar, lugar en el que ex futbolista está radicado hace algunos meses.





La empresaria viajó a Medio Oriente para acompañar a uno de los hijos que tiene en común con el Mago, esto previo a que menor de edad se instale allá para pasar un periodo con su padre.

En un video publicado en su Instagram, la panelista de televisión señaló: “Me dicen que hubo una discusión fuerte”.

“Yo me atrevo a decir que hay un distanciamiento y que ella viene de vuelta. Llega esta noche desde Madrid, viene con su hija (…) En este momento, esta relación está quebrada o en stand by”, aseguró.

Respecto a la presencia de la ex esposa de Jiménez, Gutiérrez afirmó: “Tengo entendido también que durante estos días hubo problemas con el tema de Cote López allá”.

En medio de esta situación, la influencer nacional lanzó un llamativo mensaje en sus redes.