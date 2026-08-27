A levantarse: Las Diablas cerraron el Mundial de hockey césped con una derrota ante Nueva Zelanda

En la definición por el puesto 15° y 16°, Chile no pudo ante las oceánicas y finalizó su participación en la cita planetaria.

Con una derrota finalizó el Mundial de hockey césped femenino la Selección Chilena, cayendo 3-2 ante Nueva Zelanda por la definición del puesto 15° y 16°.

Las Diablas no pudieron y cerraron en el último lugar del torneo, cosechando solamente un empate contra Australia en la fase de grupos.

El duelo comenzó favorable para las oceánicas, quienes se pusieron en ventaja con el tanto de Kaitlin Cotter a los 10 minutos.





Las nacionales respondieron y tomaron la ventaja gracias a Manuela Urroz, una de las experimentadas del plantel que marcó por duplicado a los 37′ y 45′.

Sin embargo, las dirigidas por Cristóbal Rodríguez no pudieron mantener la ventaja y las neozelandesas terminaron imponiéndose con los tantos de Riana Pho (50′) y Katie Doar (57′).

Este resultado le impidió a Chile mejorar el puesto 13° logrado en la cita planetaria del 2022, aunque hay expectativa de lo que se pueda lograr en futuras competencias.