Quién es María Paz Ríos, la experimentada atleta que asumió como subsecretaria del Deporte

La abogada y deportista tomó el cargo que dejó Andrés Otero. SU carrera incluye participación en Juegos Panamericanos y actualmente posee el récord nacional en lanzamiento de la jabalina.

Este miércoles se confirmó que María Paz Ríos es la nueva subsecretaria del Deporte, siendo designada por el presidente José Antonio Kast.

La experimentada atleta tomará el cargo que anteriormente ocupaba Andrés Otero, quien dejó el gobierno el pasado 13 de agosto junto a la ex ministra de la cartera, Natalia Ducó.

María Paz Ríos, quien es la nueva subsecretaria del Deporte

Nacida en octubre de 1989, la nueva autoridad tiene una experiencia de más de 20 años en el deporte nacional.

De hecho, fue campeona nacional y actualmente posee el récord de Chile en el lanzamiento de la jabalina, compitiendo en torneos nacionales, panamericanos y mundiales.





El 2023 representó al Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago, donde se ubicó entre las 15 mejores de su disciplina.

A esto se suma su profesión de abogada, realizando estudios en Inteligencia Artificial Generativa aplicada al ámbito legal en el MIT en 2025,

Actualmente, Ríos cursa un Diplomado en Protección de Datos Personales en la Pontificia Universidad Católica de Chile.