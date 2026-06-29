Así sería el camino de Brasil hacia la final del Mundial 2026: Todos los posibles cruces

El scratch ya está instalado en los octavos de final del certamen planetario, instancia en la que espera rival el cual saldrá del ganador entre Costa de Marfil y Noruega.

La Selección Brasileña confirmó su favoritismo y selló su paso a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer dramáticamente a Japón en la ronda de los 32 mejores.

La canarinha tuvo que sufrir más de la cuenta y solo en el último minuto de partido logró imponerse por 2 a 1 al elenco nipón.





El camino de Brasil hasta la final

Ya instalado en octavos de final, el scratch espera rival el cual saldrá de la llave entre Costa de Marfil y la selección Noruega de Erling Haaland.

De superar los octavos, Brasil se vería las caras en cuartos de final ante México, Ecuador, Inglaterra o la República del Congo, equipos que deben jugar sus duelos de 16avos todavía.

En caso de avanzar, en semifinales podría medirse ante la Argentina de Lionel Messi. Otros rivales que podrían enfrentar a los pentacampeones del mundo en la ronda de los cuatro mejores son: Colombia, Suiza o Egipto.

En la final, aparecen en el horizontes elencos como Portugal de Cristiano Ronaldo, Francia de Kylian Mbappé y España, todos favoritos para adjucarse el certamen planetario.

Por lo pronto, la verdeamarelha deberá superar los octavos de final, duelo que se jugará el próximo domingo 05 de junio en Nueva York.