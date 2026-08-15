Grave explosión dejó 6 bomberos lesionados en Viña del Mar: Video capturó el impactante momento

Nueve unidades del Cuerpo de Bomberos combatían las llamas en un local comercial cuando se registró el incidente en pleno centro de la Ciudad Jardín.

Seis voluntarios de Bomberos resultaron lesionados la madrugada de este sábado tras una violenta explosión en la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

La emergencia tuvo lugar en avenida Valparaíso con calle Von Schroeder, en pleno centro de la Ciudad Jardín, mientras personal de emergencia controlaba un incendio.

Se trató de un local comercial que estaba siendo afectado por un siniestro estructural y que estaba siendo combatido por hasta nueve unidades del Cuerpo de Bomberos.

Así, cuando funcionarios de la institución y también Carabineros se encontraban en el negocio, una repentina y grave explosión se registró por motivos que están siendo investigados.

El impactante momento fue grabado de forma íntegra por un sujeto que realizaba una transmisión en directo del incendio y trabajo de los voluntarios, y que capturó la magnitud del incidente.

Todas las personas lesionadas, con heridas de diversa consideración, fueron trasladados hasta el Instituto de Seguridad del Trabajo de Viña del Mar para su respectiva ecaluación y atenció.