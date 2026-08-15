Tras aviso de Meta: Mujer fue detenida tras realizar amenazas contra el pdte. Kast en redes sociales

La acusada habría mencionado la posibilidad de un ataque con arma de fuego para quitarle la vida al mandatario.

Un equipo especializado en cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de una mujer que compartió en su cuenta de Instagram un mensaje con amenazas contra el presidente José Antonio Kast.

La situación fue alertada por Meta Platforms a la Brigada de Cibercrimen Metropolitana, dando cuenta de que la integridad física del Mandatario podía verse afectada.

Qué se sabe de la detención por amenazar al Presidente

Según dio a conocer la subinspectora Odette Gutiérrez, tras la alerta de Meta se comenzaron las diligencias investigativas hasta dar con una mujer de 23 años en la ciudad de Talca y confirmarse su participación como la autora de las amenazas.

Debido a esto, se le incautó el teléfono a la acusada y fue puesta a disposición de la justicia ante el Juzgado de Garantía de Talca, donde se decretó arraigo nacional y firma mensual por los dos meses en que se llegará a cabo la investigación.

“Debemos ser particularmente cuidadosos cuando emitimos algún juicio. La crítica puede ser abierta, pero en los términos que se vertió esto, se mencionaba la posibilidad de la utilización de un arma de fuego y quitarle la vida a más de una persona”, explicó el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente.

Sobre el mensaje con amenazas al Mandatario, la acusada habría compartido una fotografía en las afueras de un edificio de servicios públicos de Talca, en donde haría referencia a un arma de fuego y a la intención de matar; situación que llevó a cabo en medio de la visita de la autoridad a Talca.