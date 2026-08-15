Carabinero baleó a hombre que intentó atropellarlo en medio de fiscalización en centro de Santiago

El detenido es un hombre chileno mayor de edad con antecedentes policiales, quien recibió un impacto de bala en el muslo izquierdo con salida de proyectil. Será puesto a disposición de la justicia por el delito de receptación.

Un procedimiento policial de rutina terminó en balacera en pleno centro de Santiago, esto, cuando un funcionario de Carabineros utilizó su arma de servicio tras un intento de atropello durante una fiscalización.

El hecho se registró a eso de la 1:00 de la madrugada en una estación de servicio ubicada en la intersección de Portugal con Curicó, a tan solo pasos de la ex Posta Central.

Hasta allí llegó personal policial para un control de rutina, sin embargo, el conductor de un vehículo que se encontraba en el lugar realizó una maniobra evasiva que encendió las alertas.





Luego, cuando un carabinero se acercó para intentar fiscalizarlo, el ocupante del automóvil habría acelerado en dirección al funcionario, hecho que lo llevó a utilizó su arma de fuego ante el riesgo para su integridad.

El uniformado efectuó hasta cinco disparos. Diez minutos después, tras la huida del antisocial, un llamado anónimo alertó sobre la presencia del mismo auto en calle Topocalma, junto a una persona lesionada por impactos balísticos.

El único detenido es un hombre chileno, mayor de edad y con antecedentes policiales. Carabineros estableció que el vehículo mantenía encargo vigente por robo y sus patentes habían sido alteradas.