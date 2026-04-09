“Soy una mujer valiente”: Camila Flores alza la voz tras denuncia anónima de fraude al fisco

La senadora indicó que no se dejará amedrentar y que prestará todos los antecedentes necesarios para que se limpie su nombre.

Este miércoles se dio a conocer que la Fiscalía Regional de Valparaíso se encuentra investigando a la senadora Camila Flores, luego de que se denunciara anonimamente que había cometido fraude al fisco.

Ante esto, la parlamentaria RN se pronunció al respecto, asegurando que colaborará con la justicia, “entregando todos los antecedentes que sean requeridos (…) para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento”.

Camila Flores sobre la denuncia en su contra

A través de una declaración pública, la senadora indicó: “Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso”.





Si bien Flores desconoce los detalles sobre la acusación en su contra, puesto que tiene carácter reservado, enfatizó en que prestará todas las ayuda posible a la investigación.

“Quiero señalar que no conozco aún los detalles de la denuncia ni su origen, atendido además el carácter reservado de la misma. Sin perjuicio de ello, por la información disponible, se trataría de una denuncia anónima”, expresó.

En esta misma línea, agregó que “este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”.