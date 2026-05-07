Excuidadora de hija de Camila Flores acusó malos tratos: “Brusca, ofensiva, indolente y soberbia”

Patricia López además reveló haber trabajado nueve meses sin contrato y con pagos únicamente en efectivo.

El matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión conversó con Patricia López, una excuidadora de la hija de la senadora Camila Flores, quien la acusó de tener malos tratos con ella durante el tiempo en que prestó sus servicios.

En medio de la investigación a la exdiputada por fraude al fisco, han surgido testimonios y declaraciones en la Fiscalía de extrabajadores, sobre las condiciones en las que cumplían sus labores.

López mencionó que Flores era “brusca y ofensiva. No con malas palabras o garabatos sino que con malos modos”.

“Creía que tenía mucho conocimiento sobre la niña y no tenía absolutamente idea de nada. Bueno, como mamá primeriza también”, agregó la excuidadora.

Además se refirió a la senadora como “ indolente y soberbia. Por decir lo menos, muy soberbia”.





Excuidadora de hija de Camila Flores acusó trabajar sin contrato

Patricia López acusó a Camila Flores de no hacerle contrato durante los nueve meses en los que trabajó en su hogar.

Además, reveló que cuando cuidó a la hija recién nacida de la senadora recibía pagos semanas únicamente en efectivo.

Según relató la extrabajadora, la familia contaba con un sistema de vales que ellos firmaban según los días trabajados, pero “el recibo del vale se lo quedaban ellos”.

“Nosotras como cuidadoras, lo que podíamos acreditar de que trabajamos ahí, eran los WhatsApp que teníamos con ella (…) el libro que firmábamos en conserjería”, añadió López.