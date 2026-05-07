Ex cuidadora de hija de Camila Flores reveló que trabajó 9 meses “sin contrato”: “Ellos me contactaron”

Según contó Patricia Flores a Contigo en la Mañana, la senadora habría usado un sistema de vales para respaldar los días trabajados y cuánto pagaría semanalmente. Además, la parlamentaria se habría quedado con el recibo.

En medio de la investigación a la senadora Camila Flores por fraude al fisco, han salido a la luz detalles de las condiciones en que trabajaban las personas en su hogar.

Contigo en la Mañana conversó con Patricia López, una ex cuidadora de la hija de la ex diputada, quien acusó que no le hizo contrato durante los 9 meses que prestó sus servicios.

De acuerdo a la mujer, desde la entrevista de trabajo se anunció que no tendría contrato y que durante los meses en que cuidó a la recién nacida recibía pagos semanas únicamente en efectivo.

“Soy de Viña del Mar. Yo trabajé del momento que dieron de alta a Camilita. Estoy hablando de la bebé, porque yo era la cuidadora de la niña. Del momento que fue dada de alta. Ellos me contactaron para una entrevista. Trabajé nueve meses. Sin contrato”, contó





Ante la consulta de si ellos hacían boletas de honorarios, indicó que Flores les pidió “que ningún documento (tributario) se hiciera”, ya que trabajaban con un sistema de vales que ellos firmaban según los días trabajados, pero “el recibo del vale se lo quedaban ellos”.

“Nosotras como cuidadoras, lo que podíamos acreditar de que trabajamos ahí, eran los WhatsApp que teníamos con ella (…) el libro que firmábamos en conserjería”, añadió Patricia.





Los malos tratos de Camila Flores a trabajadores

Respecto a la relación de la senadora con sus trabajdores, Patricia indicó que con ella “no era para nada prepotente, con algunas colegas sí, ellas terminaron renunciando“.

En este sentido, explicó: “ella era una mamá primeriza entonces no sabia absolutamente nada y aveces era prepotente (…) “brusca, era ofrenciva, de malos modos, ella creía que tenía mucho conocimiento sobre la niña y no tenia idea de nada (…) pero era idolente, soberbia“.