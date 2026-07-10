VIDEO | Antioxidantes y altas en omega 3: El poder natural de las nueces y almendras

Aunque pertenecen a la misma familia, las nueces y las almendras ofrecen beneficios distintos y complementarios para la salud de quienes las consumen.

En la sección Poder Natural, CHV Noticias analizó junto a la nutricionista Catalina Miranda las propiedades de las nueces y las almendras, dos frutos secos que, aunque pertenecen a la misma familia, ofrecen beneficios distintos y complementarios para la salud.

Las nueces destacan por su aporte de omega 3 de origen vegetal, favoreciendo la salud cardiovascular, cerebral y el desarrollo de la visión.

Las almendras, en tanto, sobresalen por su alto contenido de vitamina E y calcio, nutrientes que contribuyen al cuidado de los huesos y la acción antioxidante.

La especialista recomendó consumir un puñado diario —unos 30 gramos— e incorporarlas en yogures, ensaladas o preparaciones. Además, llamó a almacenarlas correctamente para evitar su deterioro y comprar siempre en proveedores establecidos, ya que una mala conservación puede favorecer la aparición de aflatoxinas, sustancias nocivas para la salud.