Winter anunció oficio a todos los ministerios por reunión entre pdte. Kast y magnate tecnológico Peter Thiel

El diputado del FA indicó que solicitará información a todos los organismos del Ejecutivo para determinar el alcance de los contactos entre el empresario estadounidense y el Estado chileno.

El diputado Gonzalo Winter (FA) anunció que oficiará a todos los ministerios y organismos del Ejecutivo luego de que la Presidencia respondiera una solicitud de transparencia relacionada con la reunión que sostuvo el presidente José Antonio Kast con el empresario tecnológico estadounidense Peter Thiel.

La controversia surgió después de que el gobierno confirmara la realización del encuentro, pero asegurara que no se entregaron registros oficiales, actas, minutas, nóminas de asistentes ni documentos asociados a la cita.

La respuesta de La Moneda

Según la respuesta entregada por Presidencia, la reunión tuvo un carácter “breve” y “protocolar” y abordó “materias de índole amplia vinculadas a las oportunidades y desafíos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial en el contexto actual, así como sus potenciales implicancias para los Estados y el ejercicio de la función pública”.

Sin embargo, el Ejecutivo señaló que no existen registros de la audiencia ni antecedentes sobre eventuales propuestas, negociaciones o acuerdos con empresas vinculadas a Thiel, entre ellas Palantir Technologies.

La Moneda también indicó que el Presidente de la República no está sujeto a las obligaciones de registro establecidas en la Ley de Lobby y aseguró que, tras revisar las bases de datos correspondientes, no fue posible identificar registros de ingreso de Peter Thiel o de una eventual comitiva al Palacio de La Moneda.

Además, sostuvo que determinados antecedentes podrían eventualmente quedar protegidos por causales de reserva contempladas en la Ley de Transparencia, si su divulgación afectara la seguridad nacional, el interés del Estado o el debido cumplimiento de las funciones presidenciales.





Las críticas de Gonzalo Winter

Tras conocer la respuesta, Winter cuestionó duramente el contenido del oficio y acusó contradicciones en la explicación entregada por Presidencia. “Se niegan a informar quiénes participaron o si hubo documentos asociados”, afirmó a través de X.

El parlamentario también calificó como “llamativa” la argumentación del Ejecutivo. “Dicen que no tienen los antecedentes, pero que si los tuvieran, no los entregarían por considerarlos reservados, dado que afectaría la seguridad de la Nación y el interés nacional”, sostuvo.

A juicio del diputado, el problema no radica únicamente en la reunión, sino en la falta de transparencia respecto de encuentros con empresarios ligados al desarrollo de tecnologías de inteligencia y vigilancia.

“Peter Thiel es uno de los empresarios más influyentes del mundo en tecnologías de vigilancia e inteligencia, a través de empresas que hacen negocios con Estados. Cuando quien conversa reservadamente con el Presidente tiene ese poder, esos intereses y esa visión del mundo, la transparencia deja de ser un detalle administrativo“, advirtió.

Por ello, anunció una nueva ofensiva fiscalizadora para determinar si hubo contactos con otras reparticiones públicas. “Vamos a oficiar a todos los ministerios y organismos del Ejecutivo para conocer si sostuvieron reuniones con Peter Thiel o con representantes de sus empresas” , concluyó.

El plazo venció y la Presidencia de la República ha respondido a nuestra solicitud de transparencia sobre los detalles de la reunión entre José Antonio Kast y Peter Thiel. La respuesta confirma que la reunión no fue solamente protocolar, hablaron sobre “oportunidades y desafíos… pic.twitter.com/2YyUaG6dAD — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) July 9, 2026

¿Quién es Peter Thiel?

Peter Thiel es uno de los empresarios e inversionistas más influyentes de Silicon Valley. Cofundó PayPal en 1998 y fue su director ejecutivo antes de la venta de la compañía a eBay.

Posteriormente, se convirtió en el primer inversionista externo de Facebook y ha participado en el financiamiento de numerosas empresas tecnológicas de alto crecimiento.

También es cofundador y presidente del directorio de Palantir Technologies, compañía especializada en análisis de datos, inteligencia artificial y software utilizado por organismos gubernamentales, fuerzas de seguridad y empresas privadas para procesar grandes volúmenes de información.

A través de su firma Founders Fund ha invertido en empresas como SpaceX, Airbnb y otras compañías tecnológicas de alcance global. Además, es considerado una de las figuras más influyentes y polémicas del ecosistema tecnológico estadounidense debido a sus posiciones políticas y su visión sobre el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y el rol del Estado.