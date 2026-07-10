“Un sueño hecho realidad”: Lucila Vit emocionó al registrar la primera vez que entró a su casa nueva

Según expresó la comunicadora en una historia en Instagram, la compra es fruto de “muchísimos años de esfuerzo, de dejar cumpleaños, de no pasar fiestas”.

La comunicadora y modelo argentina Lucila Vit fue hasta su cuenta de Instagram para compartir un importante logro personal: la adquisición de su primera casa.

A través de una historia que publicó en la red social, la también personal trainer dejó ver su emoción al entrar por primera vez a la propiedad.

“Si supieran todo el esfuerzo que hay detrás”, confesó a sus seguidores en la plataforma. “Tengo una emoción enorme”, expresó también.





Acompañada de su hermano durante la recepción del inmuble, a quien agradeció por “estar siempre”, Vit aprovechó la instancia para recordar los sacrificios que hizo para lograr esta meta.

“Si supieran todo el esfuerzo que hay detrás, tengo una emoción enorme”, reconoció, añadiendo que la compra es fruto de “muchísimos años de esfuerzo, de dejar cumpleaños, de no pasar fiestas”.

“Porque los sueños también se cumplen, estoy acá”, recalcó a sus seguidores, al mismo tiempo que adelantaba los arreglos que hará en ellugar, como ampliaciones, un techo y una piscina. “Acá va a estar mi gimnasio, un sueño hecho realidad”, cerró.

Mira el video a continuación: