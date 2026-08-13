Se encuentra en EE.UU: Camilo Huerta está siendo investigado por tráfico de drogas

Se trata de un operativo simultáneo del OS7 de Carabineros a nivel nacional, desbaratando a una organización criminal, que utilizaba estos locales como fachada para el tráfico de drogas.

En un operativo a nivel nacional, liderado por el OS7 de Carabineros y la Fiscalía de Aysen realizó una serie de allanamientos a locales comerciales para desbaratar una banda dedicada al tráfico de cannabis y sus derivados.

La investigación contempla los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.





Camilo Huerta es investigado por tráfico de Drogas

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos puntos del país, incluyendo locales vinculados a la venta de cannabis medicinal. Uno de estos locales es el Dispensario Nacional, propiedad del chico reality Camilo Huerta, quien está siendo investigado por estos ilícitos.

Según la investigación, estos establecimientos estarían comercializando drogas fuera de los porcentajes permitidos por la normativa para este tipo de actividad, motivo por el cual, Huerta tendría una orden de detención.

Cabe señalar que Camilo Huerta se encuentra en estos momento en Estados Unidos en compañía de su pareja, la exesposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic.

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